Oud-volleybalster Crielaard tijdelijk aangesteld als technisch directeur turnbond

Oud-volleybalster Heleen Crielaard is aangesteld als interim technisch directeur bij gymnastiekunie KNGU. Crielaard wordt daarmee de tijdelijke opvolger van Jeroen van Leeuwen, die vorige week zijn functie neerlegde na een vertrouwensbreuk met enkele leden van de technische staf.

Als verdere ondersteuning heeft sportkoepel NOC*NSF oud-turnbondscoach Bram van Bokhoven als extra prestatiemanager aan de KNGU verbonden. Van Bokhoven zal zich in die rol vooral bezighouden met ondersteuning en advies.

Crielaard is tot en met de Olympische Spelen van Parijs aangesteld en is verantwoordelijk voor de talent- en topsportprogramma's binnen het vrouwen- en mannenturnen. KNGU-directeur Remco Boer is blij met de komst van Crielaard.

"We wilden het vertrek van Jeroen van Leeuwen zo snel mogelijk opvullen om de continuïteit van het talent- en topsportprogramma te waarborgen", zegt hij. "Zowel het dames- als het herenteam is volop in voorbereiding op de Olympische Spelen en die voorbereidingen willen we zo min mogelijk verstoren."

Voormalig olympiër

Crielaard, die Nederland in 1992 als volleybalster vertegenwoordigde bij de Olympische Spelen, had na haar sportloopbaan verschillende functies in marketing, communicatie en sponsoring.

Van Bokhoven verliet de KNGU in februari 2021 na een dienstverband van twintig jaar en trad vervolgens in dienst als prestatiemanager bij NOC*NSF. Tussen 2006 en 2012 was hij bondscoach van de mannen, een functie die hij sinds 2016 opnieuw vervulde. In 2021 nam hij na het vertrek van Gerben Wiersma ook de vrouwenploeg onder zijn hoede.