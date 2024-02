Doden bij Russische droneaanvallen, Zelensky maant VS tot goedkeuring wapensteun

Mogelijk loopt het dodental in Odesa nog op, want er wordt nog gezocht naar mensen onder het puin. In Dnipro werd een appartementencomplex geraakt. De regionale gouverneur vreest dat ook daar het aantal slachtoffers nog kan oplopen.

De Oekraïense president Zelensky zegt dat er dringend behoefte is aan meer militaire steun van het Westen. In een interview met Fox News richt hij zich tot de treuzelende Amerikaanse volksvertegenwoordigers in het Congres. "Zal Oekraïne overleven zonder de steun van het Congres? Natuurlijk, maar niet iedereen."

Republikeinen in het Congres houden een nieuw steunpakket tegen van 60 miljard dollar, omdat Donald Trump, de waarschijnlijke presidentskandidaat van hun partij, geen geld meer naar Kyiv wil sturen.

Trump zei eerder ook dat hij de oorlog binnen 24 uur zou beëindigen, als hij weer aan de macht komt. Zelensky zegt tegen Fox dat Trump welkom is om zelf de situatie aan de frontlinie te komen bekijken. "Hij zal zien hoe het eraan toe gaat en ik denk dat hij daarna zijn mening zal bijstellen. Deze tragedie kan hij niet met mij oplossen."

Schrijnende situatie terugkeerders

Hulporganisatie Save the Children schat dat er in Oekraïne gemiddeld per dag 42 mensen gedood worden of gewond raken, onder wie ook kinderen, door de oorlog met Rusland. Toch keert een deel van de vluchtelingen terug, soms ook naar de regio's in de buurt van het front, zoals bij Dnipro of Odesa.

Volgens de organisatie is de situatie op sommige plekken nog steeds schrijnend. "Ouders zijn grote delen van het jaar werkloos, scholen functioneren niet in alle dorpen en veel kinderen durven nauwelijks buiten te spelen."

Ook is kritieke infrastructuur, zoals elektriciteit of stromend water, beschadigd en liggen er in die gebieden nog onontplofte landmijnen en granaten.