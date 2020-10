Laatste debat, met mute-knop: 'Voor Trump valt het meest te winnen'

Joe Biden en Donald Trump tijdens eerste debat - AFP

Donald Trump en Joe Biden staan vannacht in Nashville voor de tweede en laatste keer tegenover elkaar. Na het vorige debat - dat door commentatoren het 'slechtste en meest rancuneuze presidentiële debat ooit' werd genoemd - zijn de ogen vooral gericht op het gedrag van de kandidaten. Het is het laatste grote televisie-optreden voor beide kandidaten, en dus nog één kans om wat zwevende kiezers binnen te halen. "Dit is voor Trump de laatste kans om het gesprek van de dag zijn kant op te trekken", zegt correspondent Lucas Waagmeester. "Dat is zijn campagne in de laatste weken niet gelukt, en volgens alle peilingen zit hij in de problemen."

Het debat, dat gehouden wordt op Belmont University in Nashville, is vannacht vanaf 03.00 uur te volgen via een livestream op NOS.nl.

Wel heeft het overgrote deel van de kiezers al besloten op wie zij gaan stemmen. Meer dan 30 miljoen Amerikanen hebben dat zelfs al gedaan. "Zolang beide partijen geen enorme uitglijders maken, gaat zo'n debat weinig veranderen", zegt Annelien de Dijn, professor Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. "Beide kandidaten zijn dit jaar zulke bekende figuren dat ze nauwelijks nog kunnen verrassen. Hun standpunten kennen we ondertussen wel." Marieke de Vries verslaat het debat voor de NOS, en ondervond dat het nog een hele toer is om überhaupt de debatlocatie te bereiken:

"Er worden belangrijke thema's besproken, maar zeker na het vorige debat ga je toch meer letten op de stijl en vorm", zegt Waagmeester. Toen probeerde Trump Biden uit de tent te lokken door hem vaak te onderbreken. "Biden ging daardoor flink hakkelen en moest zoeken naar woorden. Hij heeft rust en tijd nodig om zijn verhaal te doen. Maar Trump heeft wel veel kritiek gekregen op zijn "niet-presidentiële" houding, dus hij zal de balans moeten zoeken."