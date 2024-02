De Nederlandsche Bank lijdt miljardenverlies, geen geld naar schatkist

De Nederlandse schatkist krijgt de komende jaren geen winstuitkering van De Nederlandsche Bank (DNB). Jarenlang was het gebruikelijk dat er miljarden van de centrale bank naar de schatkist vloeiden, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren.

De Nederlandsche Bank lijdt namelijk verlies: het afgelopen jaar 3,5 miljard euro. Dat blijkt uit de voorlopige jaarrekening. Het verlies wordt opgevangen uit een pot die was aangelegd om financiële risico's op te vangen en met overige buffers van DNB.

Veel centrale banken leden afgelopen jaar verlies. De Europese Centrale Bank meldde gisteren een verlies van bijna 8 miljard euro, bij de Amerikaanse FED gaat het om een verlies van omgerekend meer dan 100 miljard euro.

Snel verhoogde rente

Dat centrale banken verlies lijden komt door pogingen de afgelopen jaren om de economie te ondersteunen. Voor vele honderden miljarden is schuldpapier opgekocht van overheden en bedrijven. Daarop krijgen ze rente, maar die is relatief laag.

Aan de andere kant zijn centrale banken veel meer geld kwijt aan banken die hun geld bij de centrale bank stallen. In korte tijd is de rente die banken in de eurozone daarop krijgen verhoogd van een negatieve rente naar 4 procent.

De Nederlandsche Bank denkt dat er tot zeker 2028 verliezen moeten worden genomen, daarna kunnen de buffers weer groeien. Wanneer er weer geld wordt uitgekeerd aan de schatkist is niet bekend.

Sinds de invoering van de euro heeft DNB ruim 16 miljard euro uitgekeerd aan de Nederlandse Staat. In theorie kan de financiële situatie van de centrale bank zo slecht worden dat de Staat moet bijspringen. Maar dat is op dit moment niet aan de orde, schrijft DNB.