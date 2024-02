Beroep tegen schorsing Russisch Olympisch Comité afgewezen door CAS

Het CAS, het hof van Arbitrage voor Sport, heeft het beroep van het Russisch Olympisch Comité (ROC) tegen een opgelegde schorsing door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) afgewezen. Het IOC legde Rusland die schorsing in oktober op omdat het ROC vier geannexeerde gebieden in Oekraïne als leden heeft opgenomen.

Volgens het IOC schenden de Russen met het opnemen van de sportbonden in Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja het olympisch handvest. De schorsing zorgt ervoor dat het Russisch Olympisch Comité geen enkele financiering meer krijgt vanuit het IOC.

Het ROC noemde de beslissing destijds een "contraproductief besluit" dat genomen werd met "duidelijke politieke motieven." Het olympisch comité ging daarom (tevergeefs) in beroep bij het CAS.

Geen gevolgen voor Russische atleten

De schorsing heeft geen gevolgen voor de deelname van individuele Russische atleten aan de Spelen in Parijs, komende zomer. Het IOC heeft in december besloten dat Russische en Belarussische atleten mee mogen doen onder de neutrale vlag, mits ze niet gelieerd zijn aan het leger of veiligheidsdiensten.

Russische en Belarussische landenteams mogen niet meedoen in Frankrijk.

Als laatste mogelijkheid om de schorsing aan te vechten, kan het ROC nog naar het Zwitserse hooggerechtshof stappen.