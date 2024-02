Vanavond op tv: Twee jaar oorlog in Oekraïne • Roemeense tegenkandidaat NAVO-chef •Deelname Israël songfestival

En hoe gaat het met de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland? Een einde aan de oorlog is nog niet in zicht. Hoe moet het verder met de Oekraïners die inmiddels hier een leven hebben opgebouwd?

De Nederlandse stichting NL4Ukraine haalt gewonde soldaten naar Nederland en lapt ze hier op. Eenmaal hersteld, moeten velen weer terug naar het front in Oekraïne. Dat brengt veel angst met zich mee. Niet iedereen wil terug om te vechten in de oorlog.

Deelname Israël aan Eurovisie Songfestival

Er gaan in Europa veel stemmen op om Israël uit te sluiten van deelname aan het Eurovisie Songfestival. Eind vorige maand vroegen ruim duizend Zweedse artiesten in een open brief aan de European Broadcasting Union (EBU) om een boycot van Israël. Vergelijkbare brieven verschenen eerder van artiesten in Finland, Noorwegen en IJsland die hun omroepen opriepen zich terug te trekken. Er is controverse rondom de mogelijke titel, October Rain, en inhoud van de Israëlische inzending.

Wat zijn de regels omtrent politiek beladen inzendingen en welke landen zijn in het verleden uitgesloten van deelname? We spreken met songfestivalkenner Cornald Maas.