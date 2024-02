Vaessen hoeft tas niet in te leveren, schorsing na omstreden rode kaart ingetrokken

RKC-doelman Etienne Vaessen is toch niet geschorst na de omstreden rode kaart die hij opliep in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. De tuchtcommissie van de KNVB oordeelt nu dat er geen sprake is van 'strafbaar hands' en daardoor kan de keeper gewoon in actie komen tegen Fortuna Sittard, aankomende zaterdag.

Vaessen kreeg tien minuten voor rust een rode kaart nadat hij zijn strafschopgebied was uitgestormd en zich breed maakte bij een schot van Calvin Stengs. De keeper leek daarbij zijn arm te gebruiken, maar Vaessen was er direct na het moment zelf al vrij zeker van dat de bal niet tegen zijn arm kwam.

Na de wedstrijd was hij woedend over de beslissing. "Je wordt genaaid door de scheidsrechter en de VAR. Hij ging via mijn ribben, dus ik vind dit heel raar."