Spaanse speelsters halfjaar na wereldtitel én mondiale rel 'rustiger en vrolijker'

11 augustus 2023, Spanje verslaat Nederland in de verlenging (2-1) van de kwartfinale op het WK. Het Spaanse voetbalteam bekroont negen dagen later een sterk toernooi door de wereldtitel binnen te slepen. Spanje en Nederland staan vanavond opnieuw tegenover elkaar, maar in de tussentijd is er, zoals bekend, heel veel gebeurd bij de Spanjaarden.

Spanje-Nederland live bij de NOS Het Nederlands elftal speelt vrijdag in de Nations League de halve finale tegen Spanje in Sevilla. De wedstrijd begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en de voorbeschouwing om 20.35 uur. Alles is live te zien op NPO 3 en in de NOS-app en op NOS.nl.

Het begon allemaal met de kus die bondsvoorzitter Luis Rubiales gaf aan speelster Jennifer Hermoso tijdens de podiumceremonie van het WK. Wat volgde was een mondiale rel, een staking van de speelsters, het ontslag van de omstreden bondscoach Jorge Vilda en het vertrek van Rubiales. "Alles is veranderd", weet Sara Gutiérrez Alcaraz, een Spaanse radiojournalist. Daarmee doelt ze niet alleen op het vertrek van bondscoach Jorge Vilda en bondsvoorzitter Luis Rubiales. "Ook binnen de bond is er veel veranderd." "Maar daar weet ik natuurlijk niet het fijne van. De bond vertelt ons alleen wat zij willen vertellen." Wat Gutiérrez Alcaraz daarentegen wél ziet, is dat de speelsters een stuk rustiger en vrolijker zijn dan voorheen. Tomé als bondscoach En dat is allemaal gebeurd met Montse Tomé aan het roer. "We wisten niet of de speelsters wel zo blij zouden zijn met haar, want ze was natuurlijk de assistent van Vilda, maar uiteindelijk lijken ze wel blij met haar."

Bondscoach Tomé (rechts) geeft aanwijzingen - Foto: EPA

"Tomé werkte natuurlijk wel samen met Vilda, maar zij is een heel ander persoon", vertelt Gutiérrez Alcaraz, die het als voordeel ziet dat Tomé min of meer hetzelfde spelsysteem hanteert als de voormalige bondscoach. "Dat zien we ook aan het team, dat is bijna hetzelfde als het team dat wereldkampioen werd vorig jaar." Toch loopt het Spaanse publiek niet heel erg warm voor een wedstrijd van de wereldkampioenen. Zelfs met spotgoedkope tickets van vijf euro, is het stadion niet uitverkocht. Verre van zelfs. Er zijn 30.000 kaartjes verkocht, terwijl er plek is voor 60.000 mensen. Gutiérrez Alcaraz: "Ik snap het ook niet." Maar de stadionwissel van Cádiz naar Sevilla, was volgens de journalist in elk geval niet gunstig. "Dit is niet de beste plek. Het is niet midden in een stad, hier is niks." Wel of geen Putellas? De Spanjaarden die wel op de tribune zitten vanavond, hopen waarschijnlijk op speelminuten voor sterspeelster Alexia Putellas, die vanwege een knieblessure sinds 14 november geen wedstrijd meer speelde maar tot grote verbazing van velen toch werd opgeroepen door Tomé.

Alexia Putellas (met groen hesje) bij de training van de Spaanse vrouwen - Foto: EPA