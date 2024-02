Tennisser Fonseca (17) jongste kwartfinalist op ATP-toernooi in tien jaar

De 17-jarige tennisser Joao Fonseca heeft zichzelf in een illuster rijtje geslagen. Met het behalen van de kwartfinale van het ATP-toernooi in Rio de Janeiro is hij de jongste kwartfinalist in bijna tien jaar op de ATP-tour.

De laatste tennisser die op zo'n jonge leeftijd zo'n prestatie behaalde was destijds 17-jarige Alexander Zverev, de huidige nummer zes van de wereld. De Duitser kwam in 2014 in Hamburg tot die mijlpaal.

Fonseca bereikte in eigen land de kwartfinale door in twee sets de Chileen Christian Garin (ATP-88) te verslaan (6-4, 6-4). Sinds 2000 gingen maar vier spelers de 17 jaar en 6 maanden oude Braziliaan voor.