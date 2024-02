Formule 1-testen Bahrein opnieuw stilgelegd door losgeraakte putdeksel

De testweek van de Formule 1 in Bahrein is opnieuw geteisterd door een losgeraakte putdeksel. Net als op donderdag kwam het onderdeel los bij de ingang van bocht 11, en werd de sessie stilgelegd.

Donderdag werd de ochtendsessie vroegtijdig gestaakt om de putdeksel te herstellen, nadat Charles Leclerc er met zijn Ferrari over heen was gereden. Het leverde schade op voor de Scuderia, en het team moest de vloer wisselen.

Vrijdagochtend, op de laatste testdag voordat het Formule 1-seizoen volgende week van start gaat op hetzelfde circuit, was het Sergio Pérez die over de rechter kerbstone reed bij het ingaan van bocht 11. Op dat moment liet de putdeksel los.

Na een onderbreking van ruim een uur, is de sessie om 9,45 uur Nederlandse tijd hervat. De lunchpauze is bovendien geschrapt, waardoor alle teams tot 17.00 uur de kans krijgen om alles te proberen met hun bolides.

Verstappen in de middag

Vrijdagmiddag staat Max Verstappen op het rooster van Red Bull Racing. Hij reed al de hele woensdag, en zou oorspronkelijk ook de donderdagmiddag in actie komen. Vanwege het alternatieve tijdschema op donderdag ruilden Pérez en Verstappen hun middagsessies, en reed de Mexicaan gisteren de hele dag.

Op woensdag kende Verstappen een productieve dag. Hij zette een snelle tijd neer, en reed 142 ronden.

Vorig jaar werd de eerste vrije training in Las Vegas afgelast nadat Carlos Sainz hard over een losse putdeksel was gereden. De hele baan moest opnieuw geïnspecteerd worden, waarna ook de tweede training werd uitgesteld.