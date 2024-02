Hitte uitgebrande flat Valencia hindert zoektocht naar vermisten

De brandweer van Valencia kan nog niet op zoek naar vermisten in het appartementencomplex dat gisteren volledig is uitgebrand. De hitte in het gebouw is zo extreem dat het onverantwoord is naar binnen te gaan. Er wordt voor gekozen voorlopig met bluswater te koelen, zei een woordvoerder in een update vanmorgen vroeg.

Bij een grote brand in een flatgebouw in Valencia zijn minimaal vier doden gevallen en worden ruim twintig mensen vermist. De verwoesting is groot. - NOS

De brand brak gisteren aan het begin van de avond uit in een van de twee torens van het complex. De oorzaak is nog onbekend. Al snel sloeg het vuur ook over naar het tweede gebouw. In het complex van veertien verdiepingen wonen zo'n 450 mensen in 138 flats.

Volgens ooggetuigen verspreidde het vuur zich bijzonder snel: binnen een half uur zou het hele gebouw al in lichterlaaie hebben gestaan. Het vuur werd aangewakkerd door de harde wind, maar ook de gevelbekleding zou een rol hebben gespeeld.

"Het was opvallend hoe de gevel brandde", zegt een ooggetuige tegen Spaanse media. "De brand lijkt zich sneller te hebben verspreid door het gevelmateriaal." Een buurvrouw zegt dat het leek alsof de toren van kurk was gemaakt.

Parallelen met Grenfell-toren

Volgens Spaanse media was er aan de buitenkant van de woontoren isolatiemateriaal aangebracht om hitte en kou buiten te houden. Een bouwkundige die het gebouw eerder inspecteerde zegt dat er een pur is gebruikt die zo brandbaar is dat het gebruik ervan inmiddels is verboden.

In de Spaanse media wordt inmiddels een parallel getrokken met de brand in de Londense Grenfell-toren in 2017. Daar kwamen 72 mensen om het leven doordat het vuur zich snel verspreidde langs de brandbare gevelplaten. Na onderzoek werd geconcludeerd dat alle doden te voorkomen waren geweest als de brandveiligheid meer aandacht had gekregen.

De burgemeester van Valencia zegt dat de stad geschokt is door de brand. Ze heeft drie dagen van rouw afgekondigd. Mensen uit de buurt hebben acties opgezet om kleding voor de ontheemden in te zamelen.