Honderden mensen bijeen voor doodgestoken tiener in Winsum

In een kerk in het Groningse dorp Winsum was gisteravond de mogelijkheid voor inwoners bij elkaar te komen vanwege het 17-jarige meisje dat een dag eerder werd doodgestoken op straat. Op de bijeenkomst waren honderden mensen.

"We wisten van tevoren niet wat we konden verwachten", zegt dominee Thijs van de Kamp tegen RTV Noord. Hij organiseerde de bijeenkomst, in overleg met de familie van het slachtoffer. "Dat er honderden mensen zijn gekomen, is hartverwarmend. Jonge mensen, kerkgangers, buurtbewoners, vrienden en familie."

Steekpartij

Woensdagavond werd in het Groningse dorp een jonge vrouw van 17 doodgestoken. Ze overleed op straat aan haar verwondingen. Een 19-jarige man is opgepakt als verdachte. De twee kenden elkaar.

De regionale omroep sprak met een groep jongeren die naar eigen zeggen bekenden zijn van het slachtoffer. Volgens hen gaat het om een kwestie in de relationele sfeer.

De politie is bezig met onderzoek. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord.

Stilteruimte

In kerkgebouw De Poort konden mensen een kaarsje aansteken bij een foto van het slachtoffer. Ook was er de mogelijkheid voor inwoners om te praten met vrijwilligers of juist in stilte te bidden. Een aantal familieleden van het meisje was aanwezig. Een deel van hen is verbonden met de kerk.

"Het verdriet wordt niet minder", zegt dominee Van de Kamp. "Hopelijk bracht dit een beetje verlichting voor de familie. En voor inwoners van het dorp is het fijn dat ze even hun hart konden luchten."