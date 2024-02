Doden door aardverschuivingen na regenval in Brazilië

In Brazilië zijn zeker acht mensen omgekomen door modderstromen en hoog water na zware regenval. Naar een kind van 6 wordt nog gezocht. Op beelden uit het gebied in de staat Rio de Janeiro is te zien dat straten blank kwamen te staan.

Onder de doden zijn vier leden van een gezin, onder wie een baby van acht maanden. Hun huis werd verwoest door een aardverschuiving.

Meer dan honderd mensen zijn dakloos geraakt doordat hun huis bedolven raakte. De autoriteiten houden er rekening mee dat er door het noodweer nog meer aardverschuivingen komen.