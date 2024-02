Fiorentina, Aston Villa of toch tegen Tadic? Ajax kan deze tegenstanders loten

Wie wordt de volgende tegenstander van Ajax in de Conference League? Vanmiddag om 13.00 uur start in het Zwitserse Nyon de loting. Wordt het Fiorentina, Aston Villa of toch het Fenerbahçe van oud-Ajacied Dusan Tadic?

Het papiertje met de naam van Ajax zit vrijdagmiddag in een balletje tijdens de loting omdat de Amsterdammers donderdagavond wisten af te rekenen met Bodø/Glimt (1-2). Een treffer van Kenneth Taylor in de verlenging zorgde voor de winst in Noorwegen.

Omdat de ploeg van John van 't Schip als ongeplaatste ploeg de loting in gaat, treft het één van de groepswinnaars van het derde toernooi in Europa.