Wekdienst 23/2: Informateur praat met historici • Verdachte Maddie McCann voor rechter

Wat kun je vandaag verwachten?

Informateur Kim Putters ontvangt historici Carla van Baalen en Henk te Velde. Daarna komt voormalig SGP-leider Kees van der Staaij langs om te praten over de coalitievorming. De afgelopen dagen sprak Putters telefonisch met onder anderen oud-politici.

De hoofdverdachte in de verdwijning van Maddie McCann staat in Duitsland voor de rechter. Het gaat om een andere, ongerelateerde zaak, waarin Christian Brückner beschuldigd wordt van verkrachting en misbruik van kinderen.

De Zweedse premier Ulf Kristersson ontmoet in Boedapest zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán. Ze gaan het hebben over defensie en veiligheid, meldde Orbán. In het Hongaarse parlement is maandag de langverwachte stemming over het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Hongarije is de enige bondgenoot die daar nog mee moet instemmen.

De Duitse Bondsdag stemt over een omstreden wet waarmee de kweek, het bezit en het gebruik van cannabis onder voorwaarden legaal wordt. De oppositie is fel tegen het voorstel.

Wat heb je gemist?

Bij de grote flatbrand in Valencia zijn zeker vier doden gevallen, melden de Spaanse hulpdiensten. De brandweer zoekt nog naar negentien vermisten. Zeker veertien mensen zijn gewond geraakt, onder wie zes brandweerlieden.

De brand brak gisteren uit aan het eind van de middag en binnen een half uur stond het hele flatgebouw van veertien verdiepingen in lichterlaaie. Mogelijk kwam dat door een bepaald bouwmateriaal dat was gebruikt. De flat in Valencia was ongeveer twintig jaar oud, er woonden zo'n 450 mensen.

Ander nieuws uit de nacht

Odysseus geland op maan als eerste commerciële maanlander: de robot met zes poten landde iets voor 00.30 uur Nederlandse tijd bij de Zuidpool van de maan. Drie eerdere commerciële maanlandingen waren mislukt.

Geldmaat haalt afspraken geldautomaten opnieuw niet: Het afgelopen jaar kon bij gemiddeld 4 procent van de automaten geen geld worden opgenomen, terwijl is afgesproken dat dat maximaal 2,5 procent mag zijn.

VS en VK komen met nieuwe sancties tegen Rusland: Het Amerikaanse sanctiepakket is het grootste sinds de Russische inval in Oekraïne, morgen twee jaar geleden.

En dan nog even dit:

Storm Louis trok gisteravond over ons land. Hoewel in elf provincies code oranje van kracht was, viel de schade uiteindelijk mee: een boom op een huis, weggewaaide regengoten en een omgevallen lichtmast.