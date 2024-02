Van haardvuur naar olympisch vuur: Oranje werkt ontspannen naar droom toe

Bijna zes maanden geleden zette bondscoach Andries Jonker zes speelsters van Oranje voor het haardvuur van Hotel Woudschoten in Zeist. Wie er nog mee wil doen aan de Olympische Spelen, was de vraag. Het antwoord: iedereen. Vanavond kan Oranje het felbegeerde ticket voor de Spelen binnenslepen. In het La Cartuja-stadion, een enorme betonnen bak met zitplek voor 60.000 mensen en een strakke grasmat, neemt Nederland het op tegen Spanje. Wie vanavond wint in het Estadio de La Cartuja in Sevilla plaatst zich voor de Olympische Spelen in Parijs van deze zomer.

Maar hoeveel spanning er ook op de wedstrijd tegen Spanje staat, de speelsters ogen in aanloop naar het duel ontspannen. Er wordt gelachen, van de zon genoten en de meegereisde media worden hartelijk begroet. Navraag bij de perschef leert dat dat geen schone schijn is. Hoe belangrijk de wedstrijd ook is, meestal begint de groep pas bij de laatste maaltijd voor de aftrap wat stiller te worden. En waarom zou het ook nerveus zijn? Natuurlijk, er staat nogal wat op het spel. De winnaar plaatst zich voor de Olympische Spelen. Maar Oranje heeft de afgelopen maanden meerdere keren bewezen dat het precies kan doen wat nodig is. Neem bijvoorbeeld de wedstrijd tegen België, waarin in de laatste seconden het noodzakelijke vierde doelpunt viel.

Spanje-Nederland live bij de NOS Het Nederlands elftal speelt vrijdag in de Nations League de halve finale tegen Spanje in Sevilla. De wedstrijd begint om 21.00 uur Nederlandse tijd

En dus zien we een dag voor de wedstrijd, ondanks een aantal afwezigen op het veld, vooral lachende gezichten. In een afwerkoefening probeert Sherida Spitse onder luide aanmoediging met een halve omhaal een doelpunt te maken. De bal vliegt over, de verdediger blijft nog even dramatisch op de grond liggen en komt er vlak voor het interview nog even op terug. "Jammer voor de beelden, hè..." Niet zo snel nerveus De 33-jarige aanvoerder wordt niet zo snel nerveus. Spitse maakte dan ook bijna alles al mee in haar carrière. Ze won in 2017 het EK met Oranje, bereikte twee jaar later de WK-finale en staat over een paar weken met Ajax in de kwartfinales van de Champions League. Maar door een blessure miste ze de Spelen van 2021.

Oranje traint in het Estadio de La Cartuja in Sevilla - Foto: NOS

"Het zou fantastisch zijn om op mijn lijstje te zetten." De wedstrijd tegen Spanje zou voor de 33-jarige Spitse zomaar eens de laatste kans op de Spelen kunnen zijn. "Maar het is met name dat we dan weer een toernooi spelen met het Nederlands elftal. Dat is waar ik alles voor doe, waar ik voor leef." Ook Esmee Brugts wil niets liever dan deze zomer in Frankrijk voetballen. "Dat is wat ik wil. Het is weer een mogelijkheid om een prijs te winnen en ik droom ervan een prijs te winnen met Nederland." Haardvuur Het zullen ongeveer de woorden zijn die Spitse en Brugts zo'n halfjaar geleden hebben gebruikt tegen Andries Jonker. De bondscoach zette vanwege het drukke speelschema openlijk zijn vraagtekens bij het meedoen aan de Olympische Spelen en vroeg zijn speelsters om advies. Bij het haardvuur van Hotel Woudschoten sprak Jonker af met de drie jongste én de drie oudste speelsters van de groep. "Die discussie was heel snel klaar," zegt Brugts, die erbij was. Ook Spitse mocht bij het vuur plaatsnemen. "We zeiden: 'nee nee, wij willen de Olympische Spelen spelen."

Sherida Spitse en Esmee Brugts werden door bondscoach Andries Jonker bij het haardvuur geroepen voor een goed gesprek over de Olympische Spelen. - NOS