Geldmaat haalt afspraken geldautomaten opnieuw niet

Afgelopen jaar was gemiddeld zo'n 4 procent van de automaten voor geldopname buiten werking. Bij automaten voor storten was gemiddeld 7,5 procent buiten gebruik.

Er is een nieuwe wet in de maak die banken verplicht de afspraken na te komen, maar zolang die er niet is kan het ministerie alleen banken oproepen hun werk beter te doen.

In een convenant met onder meer toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft Geldmaat normen over de beschikbaarheid van geld afgesproken. Voor geldopnames geldt dat maximaal 2,5 procent van de apparaten buiten werking mag zijn, voor storten is de norm 3,5 procent.

Maandelijks wordt gekeken of de normen zijn overschreden. Sinds de zomer wordt de norm niet meer gehaald.

Geldmaat zegt dat er meer automaten voor storten in Nederland staan, dan volgens de afspraken nodig is, waardoor de impact van de storingen kleiner is. Ook zegt het bedrijf prioriteit te geven aan storingen waar geen alternatieve automaten zijn.

In de afspraken staat dat als Geldmaat drie opeenvolgende maanden de norm niet haalt het bedrijf met een verbeterplan moet komen om ervoor te zorgen dat binnen twee maanden de beschikbaarheid van contant geld op peil is. Toezichthouder De Nederlandsche Bank zegt met Geldmaat in gesprek te zijn over maatregelen.