Odysseus geland op maan als eerste commerciële maanlander

De Odysseus is als eerste commerciële maanlander aller tijden geland op de maan. De robot met zes poten landde iets voor 00.30 uur Nederlandse tijd in de buurt van de Zuidpool van de maan. Dat hebben het bedrijf Intuitive Machines en ruimteorganisatie NASA bekendgemaakt.

Het is niet helemaal duidelijk wat de precieze toestand van het toestel was bij de landing en of dat hij op de juiste plek terecht is gekomen. Zo'n tien minuten na de geplande landing had het toestel nog geen signaal terug naar aarde gestuurd. "We zijn op de maan", liet de vluchtleiding wel weten, zonder iets te zeggen over de toestand van de lander.

Het was de vierde poging van een commercieel bedrijf om een zachte landing op de maan te maken met een onbemand ruimteschip. Drie eerdere pogingen met commerciële maanlanders van het Israëlische bedrijf SpaceIL, het Japanse iSpace en het Amerikaanse Astrobotic Technology mislukten.