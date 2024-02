President Senegal zegt in april op te stappen, datum verkiezingen onbekend

President Macky Sall van Senegal zegt dat hij in april, zoals verwacht, een einde maakt aan zijn termijn. Hij gaf daarbij geen datum voor nieuwe presidentsverkiezingen in het West-Afrikaanse land. Die zouden eigenlijk komende zondag worden gehouden.

De oppositie in het land voert de druk op Sall op om zo snel mogelijk verkiezingen uit te schrijven. Er staan opnieuw demonstraties gepland voor komend weekend.

Vorige week werd duidelijk dat er zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen zouden komen nadat de Constitutionele Raad had geoordeeld dat uitstel van de verkiezingen ongrondwettelijk is. Sall had de verkiezingen per decreet uitgesteld, waarna er in het hele land protesten uitbraken. Daarbij kwamen zeker drie mensen om en tientallen raakten gewond.

Sall is nu aan het einde van zijn tweede termijn en hij is niet herkiesbaar. Volgens hem moesten de verkiezingen worden uitgesteld omdat niet duidelijk was wie zich kandidaat kon stellen. Ook werden enkele leden van de Constitutionele Raad beschuldigd van corruptie. Critici zagen dat als een aanloop naar een coup in het doorgaans stabiele land.

Overleg met andere leiders

In een live-interview op tv zei Sall dat hij op 2 april stopt als president. Maar of er voor die tijd een nieuwe president zal zijn gekozen, is nog onduidelijk. Sall zegt dat hij volgende week overleggen voert met andere politieke leiders en dat er daarna wat meer duidelijkheid komt over wanneer de verkiezingen plaatsvinden.

"Het is duidelijk dat ons land niet zonder president kan", zei Sall. "Uit het overleg zal komen wat er hierna gebeurt. Ik hoop dat er overeenstemming wordt bereikt."

'Goede wil'

Hoewel er nog geen duidelijkheid is, wordt het interview door experts gezien als blijk van goede wil van de president richting de Constitutionele Raad. "Ik ben erg blij met dit interview, waarmee president Macky Sall benadrukt dat hij de grondwet respecteert en zijn beleid van verzoening voortzet", zegt Alioune Tine, oprichter van de West-Afrikaanse denktank Afrikajom Center tegen persbureau AP.

Als er nog geen nieuwe president is gekozen op het moment dat Sall vertrekt, zal de Constitutionele Raad een machtsvacuüm uitroepen en zal de voorzitter van het parlement een datum bepalen, zegt Tine.