Van Gerwen verslaat Littler en Aspinall en wint ook in Newcastle

Michael van Gerwen heeft een geweldige vierde speelavond in de Premier League beleefd. 'Mighty Mike' won in Newcastle in een bloedstollende halve finale met 6-5 van Luke Littler en was in de finale met 6-4 te sterk voor Nathan Aspinall.

Na opeenvolgende zeges bij de voorgaande avonden in Berlijn en Glasgow aasde klassementsleider Van Gerwen in Newcastle op een hattrick. Daarvoor moest hij in de halve finales wel supertalent en WK-finalist Littler verslaan.

In de finale in Berlijn versloeg Van Gerwen Littler met 6-5 en ook nu werd het een spannend gevecht. De Brabander miste op 5-4 zes matchdarts en zag Littler daarna een beslissende leg forceren. Daarin sloeg Van Gerwen toe met een 90-finish.