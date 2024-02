Feyenoord struikelt voor de derde keer op rij over AS Roma

Nadat het zich in de afgelopen twee seizoenen al had stukgelopen op AS Roma, is Feyenoord tegen die Italiaanse club opnieuw tegen Europese uitschakeling aangelopen. Na een stevig gevecht in de tussenronde van de Europa League trok Roma thuis na strafschoppen aan het langste eind.

Na 120 minuten was het 1-1, door doelpunten van Santiago Gimenez en Lorenzo Pellegrini in het eerste kwartier. Het heenduel vorige week in Rotterdam was ook in 1-1 geëindigd.

Zowel in de finale van de Conference League in 2022 als in de kwartfinales van de Europa League in 2023 was Roma, toen steeds onder leiding van coach José Mourinho, te sterk gebleken voor Feyenoord. Deze keer, een aantal weken na het ontslag van Mourinho, zegevierde de ploeg van Arne Slot dus opnieuw niet.

Gimenez beëindigt doelpuntendroogte

In het stadion waarin het de laatste jaren zoveel frustrerende avonden beleefde, tegen zowel AS Roma als Lazio, schoot Feyenoord uit de startblokken. In de vijfde minuut kwam een voorzet van Quilindschy Hartman via een verdediger bij Gimenez, die de bal in het doel werkte.

Dat de Feyenoord-spits daadwerkelijk zijn eerste treffer sinds 14 januari bij kon schrijven, was nog kortstondig onzeker. In de herhaling leek het erop dat hij de bal met zijn bovenarm had geraakt, maar de videoscheidsrechter greep niet in.