Vrouw zwaargewond nadat er een winkelwagen op haar werd gegooid

In Rotterdam is een 35-jarige vrouw zwaargewond geraakt toen er een winkelwagen op haar werd gegooid. Volgens de politie hebben getuigen gezien dat de kar door vier jongens vanaf een loopbrug naar beneden werd gegooid.

Het incident gebeurde gisteravond rond 20.00 uur bij winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer kwam uit de supermarkt gelopen toen ze de boodschappenkar op zich kreeg, meldt Rijnmond. Ze is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat.

De politie is op zoek naar de daders en roept getuigen op zich te melden. Een medewerker van de supermarkt zegt tegen Rijnmond dat de beelden van de camera's zijn bekeken, maar dat niemand op de beelden voldoet aan de omschrijving van de daders. "Het meest logische zou zijn als ze via de lift met het karretje de brug op zijn gegaan, maar daarvan is niks gebleken."