'Oudste hond aller tijden' misschien toch niet de oudste: uit Guinnessboek geschrapt

Toen hij in oktober dood ging, werd bekendgemaakt hij de oudste hond ter wereld en zelfs de oudste hond aller tijden was. Bobi, een Portugese rashond, zou liefst 31 jaar en 165 dagen oud zijn geworden. Maar hij is die eretitel, die was opgenomen in het Guinness Book of records, nu kwijt.

De organisatie van het Guinness World Record (GWR)-boek heeft na onderzoek de titel verwijderd. In een verklaring zegt directeur Mark McKinley dat het benodigde bewijsmateriaal ontbreekt.

Bobi werd door zijn eigenaar als waakhond gebruikt op een boerderij in het dorp Conqueiros in het midden van Portugal. Hij zou geboren zijn op 11 mei 1992. Maar die claim werd door experts in twijfels getrokken. Bobi was een raszuivere Rafeiro do Alentejo-hond, een ras met een levensverwachting van 10 tot 14 jaar.

"Naar aanleiding van de zorgen die door dierenartsen en andere experts waren geuit, zowel privé als in het publieke domein, en de bevindingen van onderzoeken uitgevoerd door sommige media, vonden we het belangrijk om een onderzoek naar Bobi's dossier te beginnen", zegt McKinley.

Chihuahua

De technologiewebsite Wired had ook ontdekt dat de Portugese database waarin de leeftijd van Bobi was geregistreerd niet waterdicht was. Het belangrijkste bewijsstuk was de microchip van de hond. Maar daaruit kon niet de geboortedatum worden bepaald.

"Zonder sluitend bewijs kunnen we Bobi eenvoudigweg niet als recordhouder behouden en tegelijk beweren dat we de hoge normen die we onszelf hebben gesteld, kunnen handhaven."

Wie is dan nu wel de oudste hond aller tijden. Dat is Bluey, een Australian cattle dog die in 1939 stierf toen hij 29 jaar en vijf maanden oud was. De oudste nog levende hond is Spike, een 24-jarige chihuahua uit de Amerikaanse staat Ohio.