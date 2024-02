Taylor trekt geen lange neus na winnende goal: 'Weet nu hoe ik met kritiek om moet gaan'

De fans twijfelden er vooral aan of Taylor wel echt alles gaf voor Ajax. Maar de Ajacied wenst na de wedstrijd tegen Bodø/Glimt in eerste instantie op geen enkele vraag daarover in te gaan. "Ik geef altijd honderd procent voor het team, voor de trainer. Meer heb ik daar niet over te zeggen..."

Dat de Ajax-fans nu juichten voor Taylor, was weer even wennen. De afgelopen tijd klonken er voor de 21-jarige middenvelder namelijk vooral fluitconcerten vanaf te tribune. Of er werd gejuicht omdat hij naar de kant werd gehaald.

Kenneth Taylor was voor Ajax de held van de avond tegen FK Bodø/Glimt. Hij maakte de winnende en zorgde er daardoor voor dat de Amsterdammers een ronde verder zijn in de Conference League.

Volgens Taylor is het vooral de publieke opinie, waardoor het beeld ontstond dat hij zich niet honderd procent inzet. "Als mensen me kennen, weten ze dat ik wel altijd honderd procent geef."

En dan maakte hij ook nog het doelpunt waardoor Ajax naar de achtste finales is. Al was dat wel met een klein beetje mazzel. "Ik zei tegen hem: je moet niet zeggen dat het een voorzet was, maar dat het een bewuste was."

Maar Taylor nam dat advies van zijn trainer niet ter harte en zei tijdens de persconferentie openhartig: "de bedoeling van die bal was een voorzet."

Voorzet of niet, het werd uiteindelijk de winnende. "En als ik het één iemand gun, is dat Kenneth. Hij is natuurlijk echt een Ajax-jongen vanuit de opleiding. We weten waar hij vandaan komt, waar hij mee te maken heeft gehad."