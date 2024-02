Ajax sleept zich naar achtste finales Conference League, uitgerekend dankzij Taylor

Twee rode kaarten, een vrachtlading kansen voor de thuisploeg en een late winnende goal. Na een enerverend duel in Noorwegen heeft Ajax de achtste finales van de Conference League bereikt. Een treffer van de veel bekritiseerde Kenneth Taylor in de verlenging zorgde voor een 2-1 zege op FK Bodø/Glimt.

Ajax was in de eerste helft via Steven Berghuis op voorsprong gekomen. Daarna volgden rode kaarten voor Ajacied Josip Sutalo en Bodø-middenvelder Albert Grønbaek en een late gelijkmaker van Patrick Berg.

Het laatste wapenfeit was echter van Ajax, dat zich in de tweede helft van de verlenging via de door Ajax-supporters afgelopen weekend uitgejouwde Taylor alsnog plaatste voor de volgende ronde. Het heenduel vorige week in Amsterdam was in 2-2 geëindigd.

Bodø/Glimt snel gevaarlijk

In een poging om de defensieve kwetsbaarheid van Ajax, dat dit seizoen in 32 wedstrijden al 61 tegentreffers kreeg, te tackelen, koos trainer John van 't Schip op het kunstgras in Bodø met Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic voor twee meer controlerende middenvelders.

Ze speelden in plaats van Taylor, die door Van 't Schip werd gepasseerd, en winteraanwinst Jordan Henderson, die niet fit was en de wedstrijd vanaf de tribunes bekeek. De aanvoerdersband zat weer om de arm van Berghuis, die terug was gekeerd van een lichte blessure.