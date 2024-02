Flat van veertien verdiepingen in Spanje volledig in brand

In de Spaanse stad Valencia woedt een zeer grote brand in een flat. Van de begane grond tot aan de veertiende verdieping zijn uitslaande vlammen te zien. In het gebouw wonen zo'n 138 mensen. Er zouden meerdere gewonden zijn. - NOS

Volgens de krant El País is in een halfuur tijd het hele gebouw in brand gevlogen. Het pand is zo'n twintig jaar oud en er zouden 138 mensen in wonen. Het is onduidelijk hoeveel vermisten er zijn. Een aantal mensen is door de brandweer van hun balkon af gehaald.

Volgens de hulpdiensten is de brand moeilijk te blussen door een combinatie van harde wind en brandbaar materiaal, zoals houten vloeren. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Het Spaanse persbureau EFE heeft videobeelden van eerder op de dag. Daarop is te zien dat brand wordt aangewakkerd door de wind: