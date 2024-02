Doden en gewonden bij flatbrand in Spanje

Hulpdiensten hebben een veldhospitaal opgezet om gewonden te behandelen, schrijven Spaanse media. Het is onduidelijk hoeveel mensen in het gebouw waren, toen de brand uitbrak. Onder de gewonden zijn zes brandweerlieden. De meesten hebben rook ingeademd. De brand veroorzaakt grote rookpluimen.

In de Spaanse stad Valencia woedt een zeer grote brand in een flat. Van de begane grond tot aan de veertiende verdieping zijn uitslaande vlammen te zien. Er zijn vier doden gevallen en veertien gewonden, melden de hulpdiensten. De brandweer zoekt nog naar negentien vermisten, meldt de Spaanse krant El País.

Volgens de krant El País is in een halfuur tijd het hele gebouw in brand gevlogen. Het pand van veertien verdiepingen is zo'n twintig jaar oud, met 138 woningen, waarin in totaal ongeveer 450 mensen wonen, meldt de krant. Een aantal mensen is door de brandweer van hun balkon af gehaald.

Voor het gebouw is een opblaaskussen gezet. Op een video op sociale media is te zien dat een brandweerman vanuit het gebouw op het kussen springt.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Een bouwmateriaal aan de buitenkant van de gevel bleek zeer brandbaar, zo schrijven Spaanse media, waardoor de vlammen zich snel konden verspreiden. Volgens de hulpdiensten is de brand amper te blussen vanwege de harde wind.

Het Spaanse persbureau EFE heeft videobeelden van eerder op de dag. Daarop is te zien dat brand wordt aangewakkerd door de wind: