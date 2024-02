AC Milan door in Europa League ondanks verlies, ook Benfica naar achtste finales

In de tussenrondes van de Europa League heeft Tijjani Reinders zich met AC Milan, ondanks een 3-2 verlies bij Stade Rennes, weten te kwalificeren voor de achtste finales.

SL Benfica en ex-PSV trainer Roger Schmidt wisten in Frankrijk evenmin te winnen, op bezoek bij Toulouse werd het 0-0. Echter was het gelijke spel ook genoeg voor het bereiken van de volgende ronde.

Thijs Dallinga en Stijn Spierings speelden de hele wedstrijd voor Toulouse. Oud-Feyenoorders Orkun Kökçü en Fredrik Aursnes mochten in de slotfase invallen bij Benfica. David Neres, oud-speler van Ajax, had een basisplaats bij de bezoekers.

Hattrick Bourigeaud

Rennes beloonde zichzelf voor een dappere start. Benjamin Bourigeaud had veel ruimte achterin en besloot een poging te wagen. Hij raakte de bal perfect en zette de Fransen op voorsprong.

Tegen de verhoudingen in liet het antwoord van Milan niet lang op zich wachten. De Serviër Luka Jovic stond helemaal vrij in het zestienmetergebied na een voorzet van Oranje-International Reijnders en kopte de bal binnen: 1-1. Na de rust sloegen de Fransen weer toe via een strafschop van Bourigeaud.

De Portugees Rafael Leao kon met een beetje geluk de stand snel weer gelijktrekken, maar Rennes kreeg weer een penalty en Bourigeaud completeerde zijn hattrick: 3-2.

Benfica verdedigt voorsprong

Benfica had de heenwedstrijd gewonnen met 2-1 en verdedigde die voorsprong vanavond succesvol.

In het tweede duel van de tussenronde begon Benfica een stuk sterker dan de Franse tegenstanders. Bij Toulouse stonden Dallinga en Spierings in de basis. Via Rafa Silva, Di Maria en Antonio Silva hadden de Portugezen kunnen scoren, maar het bleef 0-0 tot de rust.

Na de pauze speelde Benfica met vuur, de ene na de andere mogelijkheid werd niet benut door Toulouse. Via onder anderen Dallinga en een aantal keer Spierings. Het mocht niet baten en het bleef bij een doelpuntloos gelijkspel.