Zuid-Afrikaans vaccin tegen schapenziekte blauwtong definitief afgekeurd

Voorlopig komt er in Nederland geen vaccin tegen de schapenziekte blauwtong. Het Zuid-Afrikaanse Blu-Vax-vaccin, een van de weinige vaccins tegen blauwtong, wordt definitief niet in Nederland toegestaan.

Vorig jaar brak in Nederland blauwtong uit, waarbij schapen massaal ziek werden en stierven. Het virus is niet besmettelijk, maar wordt overgedragen door de knut - een kleine mug. In 2023 zijn zo'n 37.500 schapen door blauwtong gestorven, 4 procent van de ruim 900.000 in Nederland levende schapen.

Schapenboeren drongen aan op de toelating van het Zuid-Afrikaanse vaccin, maar Adema had zijn twijfels. Nu heeft hij definitief besloten om dit vaccin niet toe te laten.

De minister is wel in gesprek met Nederlandse producenten over een blauwtongvaccin. Hij hoopt dat er voor de zomer een veilig vaccin is.

Te laat

Dat komt te laat voor een nieuwe uitbraak, vreest boerenorganisatie LTO. Volgens Saskia Duives, voorzitter van de vakgroep die zich bezighoudt met schapenhouderij, is de kans groot dat in het voorjaar als het warmer wordt, de mugjes die blauwtong verspreiden weer terug zijn en daarmee het virus.