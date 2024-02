Adviesraad waarschuwt: 'Nederland maak je klaar en breng je defensie op orde'

Nederland moet Oekraïne blijven steunen, zowel militair, diplomatiek en financieel. Daarvoor moet structureel extra geld naar defensie, bovenop de NAVO-norm van twee procent.

Dat vindt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) die het kabinet en de Tweede Kamer adviseert. Er moet een defensieplan komen voor een efficiëntere, minder versnipperde en veel snellere defensie-industrie.

Voorzitter van de AIV, Bert Koenders, zegt dat "we ons moeten realiseren dat we er steeds meer alleen voor komen staan. Dat betekent een versterking van de Europese pijler van de NAVO. En daar hoort een sterke Europese defensie-industrie bij", zegt hij.

Terwijl Oekraïne kampt met een gebrek aan munitie en de Russen gestaag bezig zijn met een opmars, stokt de militaire hulp aan Oekraïne door politieke meningsverschillen in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren zei vorige week ook dat de Nederland de defensie-uitgaven moet verdubbelen mochten de Verenigde Staten - onder Donald Trump als nieuwe president - onverhoopt uit de NAVO stappen.

Tien jaar

Koenders waarschuwt dat de Europese defensie-industrie veel te gefragmenteerd is. "Hierdoor is in de EU een wildgroei aan verschillende types wapensystemen ontstaan en zijn de schaalvoordelen op de interne EU-markt voor defensiematerieel onvoldoende."

Met schaalvoordelen bedoelt Koenders dat nationale overheden slechts eens in de zoveel jaar in een nieuw wapensysteem investeren. Daarmee is de nationale industrie niet verzekerd van een voldoende gevulde en langjarige orderportefeuille om grote investeringen te doen. "Dat leidt tot minder kostenvoordelen in de industrie, grotere afhankelijkheid van de exportmarkt en een inefficiënte besteding van belastinggeld in de ontwikkeling, aanschaf en onderhoud van het defensiematerieel", staat in het advies.

Koenders is voorstander van een Europese benadering als het gaat om defensie. "Zorgen dat we op een verantwoorde manier fors gaan investeren." Zo willen producenten van wapensystemen graag zekerheid voor de lange termijn. "Daarom is het belangrijk dat we plannen vastleggen voor de komende tien jaar en daar ook een bedrag bij aanhouden. Anders is het de investering niet waard."