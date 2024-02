Overheid betaalt dwangsom voor te veel asielzoekers in Ter Apel

Demissionair staatssecretaris Van der Burg van Asiel heeft officieel toegezegd dat de gemeente Westerwolde geld gaat ontvangen vanwege het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Vandaag werd bekend dat het het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet is gelukt om het aantal asielzoekers terug te brengen naar een maximum van 2000.

De rechtbank in Groningen bepaalde vorige maand dat het COA per 22 februari, vandaag dus, 15.000 euro per dag moet betalen voor elke dag dat de bezetting boven het maximum zou uitkomen. Afgelopen nacht waren er 2032 mensen in het centrum, 32 te veel dus.

Van der Burg schrijft in een Kamerbrief dat het door de instroom, het tekort aan nieuwe locaties en het sluiten van opvangcentra niet is gelukt om binnen de gestelde termijn de bezetting in Ter Apel terug te brengen. De dwangsom wordt betaald, staat in de brief. Er is door de rechter wel een maximumbedrag van 1,5 miljoen euro vastgesteld.

Zware taak

De staatssecretaris verzekert de Tweede Kamer ervan dat "alle mogelijke inspanningen" worden blijven verricht om de bezetting onder de 2000 te brengen. "Zoals ik al vele malen eerder heb aangegeven is dit een zware taak waarbij de hulp en medewerking van alle betrokken partijen onontbeerlijk is."

De gemeente Westerwolde stapte naar de rechter omdat in Ter Apel al maanden structureel honderden mensen te veel verblijven. De opvang voldoet daardoor onder meer niet aan de eisen van hygiëne.