Roord kijkt 'ook enigszins' uit naar revalidatietraject: 'Meteen knop omgezet'

Het Nederlands elftal is volop in voorbereiding op de belangrijke Nations League-wedstrijd tegen Spanje, maar Jill Roord is daar niet bij. Zij werd twee weken geleden geopereerd aan haar voorste kruisband in de linkerknie en staat aan het begin van haar revalidatieproces. "Het was na acht minuten ongeveer", kijkt Roord terug op het moment dat het misging bij haar club Manchester United. "Ik kreeg een bal op mijn linkerbeen en wilde die kaatsen. Iemand liep door m'n knie heen en ik voelde dat er iets bewoog in mijn knie, dat er iets niet helemaal goed ging. Twee dagen later hoorde ik dat het mijn kruisband was." Een operatie volgde, nu precies twee weken geleden, en die is volgens de 98-voudig international helemaal goed gegaan. "De knie reageert heel goed op de operatie. Maar kruisband is kruisband, dus het blijft een heel lang traject."

Spanje-Nederland live bij de NOS Het Nederlands elftal speelt vrijdag in de Nations League de halve finale tegen Spanje in Sevilla. De wedstrijd begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en de voorbeschouwing om 20.35 uur. Alles is live te zien op NPO 3 en in de NOS-app en op NOS.nl.

Tussen de zes en twaalf maanden, weet Roord. "Maar meer richting de negen maanden. Uiteindelijk denk ik dat het ook niet heel veel uitmaakt of het een maand minder lang of langer duurt. Het gaat er vooral om dat het goed voelt, dat het weer als vanouds wordt. Maar dat het lang duurt, dat is een feit, ja." 'Mentaal gaat het goed' Ondanks de lange revalidatie die haar te wachten staat, zit Roord er behoorlijk opgewekt bij in haar geboorteplaats Oldenzaal. "Het klinkt misschien gek, maar ik heb meteen die knop omgezet. Tuurlijk was ik wel heel even van de kaart, maar ik kijk er ook wel enigszins naar uit om dit traject aan te gaan en fitter en beter terug te komen. Dus mentaal gaat het eigenlijk heel goed."

Jill Roord raakt al na acht minuten geblesseerd - Foto: Pro Shots

Over twee dagen vertrekt Roord weer naar Manchester, om daar verder te gaan met haar revalidatie. Maar eerst gaat ze vrijdagavond thuis naar de wedstrijd van Nederland tegen Spanje kijken. Op voorhand heeft ze daar geen vervelend gevoel bij. "Op dit moment voelt het best wel normaal, maar ik denk ook dat ik nog niet helemaal besef dat ik er lang uit ben. Ik laat het op me afkomen, ik zie wel wat ik voor gevoel erbij krijg morgen." Vorig jaar maakten we deze sportexplainer over de vele kruisbandblessures in het vrouwenvoetbal: