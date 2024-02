Waarom steeds minder auto's en motoren worden gestolen

Al jaren daalt het aantal diefstallen van auto's en motoren. Ook begin dit jaar zet deze trend door. Gestolen voertuigen worden ook vaker teruggevonden. Hoe kan dit?

De diefstalcijfers worden bijgehouden dooor het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Criminelen namen in januari 624 auto's en motoren mee. Dat is 20 procent minder dan een jaar eerder.

Meer controle in havens

Als voornaamste oorzaak van de afname noemt het LIV de toegenomen havencontroles. "Wat we zien is dat heel veel gestolen auto's in een container worden gestopt. Vervolgens worden ze verscheept, vooral naar Afrika. Daar is de laatste twee jaar veel controle op geweest", zegt Edwin Karelsenk directeur van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV).

Daarnaast is van belang dat de anti-diefstalsystemen steeds beter worden. "Steeds meer voertuigen hebben volg- en terugvindsoftware. Hierdoor zijn ze makkelijker op te sporen", aldus Karelsen.

Gestolen auto's en motoren worden dan ook vaak binnen een dag teruggevonden. Het afgelopen jaar werd ruim 60 procent teruggevonden, een record. Daarom hebben dieven het dan ook steeds vaker gemunt op oudere modellen zonder beveiliging. Het LIV ziet het aantal gestolen voertuigen van twintig jaar en ouder snel toenemen.

Sleutels met slaapstand

Verder speelt een rol dat fabrikanten van auto's die veel werden gestolen aanpassingen hebben doorgevoerd. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de Toyota RAV4, de meest gestolen auto van 2023. "Het lukte dieven om via de bedrading van de koplamp signalen naar de centrale computer te sturen. Zo konden ze auto ontgrendelen", vertelt Karelsen. "Toyota heeft dit aangepast. Dat zie je meteen terug in de diefstalcijfers."

Datzelfde geldt voor voertuigen die starten zonder dat de sleutel in het contactslot hoeft. Zo'n sleutel zendt continu een signaal uit en ontgrendelt de auto zodra deze in de buurt is. Dieven weten dat signaal met antennes op te pikken, waarna ze op afstand de auto ontgrendelen. "Veel fabrikanten zijn gestopt met dit soort sleutels of hebben een slaapstand toegevoegd. Hierdoor kan het signaal niet altijd meer worden opgepikt", aldus Karelsen.