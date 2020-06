André Hazes in lego-versie op de Dam ter ere van zijn geboortedag

Op de Dam in Amsterdam staat sinds vanochtend een standbeeld van André Hazes. Het is een uitvergrote lego-versie van de volkszanger.

Het is een werk van straatkunstenaar Streetart Frankey. Hij maakte het in opdracht van de lokale ondernemersvereniging, die hem vroeg de betonblokken op de Dam op te vrolijken. De kunstenaar maakt vaker kunstwerken in de publieke ruimte.

Frankey besloot een beeld te maken van André Hazes, die vandaag 69 zou zijn geworden. De Amsterdamse zanger overleed in september 2004. Op de Albert Cuypmarkt staat al sinds 2005 een standbeeld van Hazes.

"Omdat het eigenlijk net legoblokken zijn, leek het me mooi om iets met lego te doen", zegt Frankey tegen AT5. "Zo krijgen die lelijke blokken toch een wat meer positieve vibe."

Positief standbeeld

De kunstenaar hoopt dat het een beeld is waar alle Amsterdammers zich in kunnen vinden. "Het leek me mooi om naast al het negatieve nieuws over standbeelden, iets positiefs te doen met een standbeeld."

Het is niet bekend hoelang het legopoppetje blijft staan. Er is geen vergunning voor aangevraagd, schrijft NH Nieuws.