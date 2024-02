Arbeidsinspectie onderzoekt 'zeker nog een week' bouwplaats in Lochem

De Arbeidsinspectie is zeker nog een week bezig met het onderzoek op de bouwplaats in Lochem waar gisteren twee bouwvakkers om het leven kwamen. Dat meldt een woordvoerder. Ook is in opdracht van het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Het ongeluk gebeurde gisteren iets na 11.00 uur bij werkzaamheden aan een nieuwe kanaalbrug. Een brugdeel viel uit de takels van een kraan en belandde op een stellage waar mensen op stonden. Een Poolse en een Belgische man kwamen om het leven, twee andere Belgen raakten gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en zijn buiten levensgevaar.

Direct na het ongeluk kwam het onderzoek op gang. "Er zijn twee teams op locatie om alles veilig te stellen", zegt de woordvoerder van de inspectie. Ze doelt op brokstokken en ander materiaal. "Verder worden er nu ook telefoons uitgelezen, beeldmateriaal bekeken en wordt er gekeken naar de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld of de werkplaats goed was ingericht en of alles goed was gezekerd."

Psychische hulp

De inspectie verwacht zeker nog de hele volgende week bezig te zijn met het onderzoek op de bouwplaats. De Onderzoeksraad voor Veiligheid was vandaag ook opnieuw aanwezig. Die instantie maakt geen deel uit van het strafrechtelijke onderzoek, maar kijkt of er lessen getrokken kunnen worden uit dit incident. Het is onduidelijk hoe lang dat onderzoek gaat duren.

De slachtoffers werkten voor bouwbedrijven die waren ingehuurd door aannemer BAM. De directie van dat bedrijf is naar de bouwlocatie in Lochem gegaan. Aan betrokkenen wordt psychische bijstand geboden.

Een woordvoerder van BAM zegt tegen Omroep Gelderland dat nog onduidelijk is wanneer de werkzaamheden worden hervat. "Als de locatie wordt vrijgegeven, wordt er zorg voor gedragen dat de veiligheid van de constructie is gegarandeerd. Dan pas volgen een inspectie en nadere vervolgstappen."

Ooggetuigen zagen het ongeluk gebeuren: