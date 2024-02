Blokker staat te koop, maar deskundigen zien het somber in

Blokker staat in de etalage. Het moederbedrijf Mirage Retail Group wil de winkelketen verkopen. De NOS vroeg retaildeskundigen naar de toekomst van de huishoudwinkels.

Waarom problemen?

Blokker was decennialang dé winkel waar de Nederlander afwasteiltjes, stofzuigzakken en andere huishoudelijke artikelen kocht. "Het bedrijf was dominant in het Nederlandse winkellandschap, maar daar is weinig meer van over," zegt Olaf Zwijnenburg van de Rabobank. Volgens deskundigen is de winkelketen niet met de tijd meegegaan en heeft zij haar relevantie verloren.

Blokker opereert in een markt met veel concurrentie, zoals Hema en Action, die anders dan Blokker wèl de klanten van nu weten aan te spreken. De "verblijftijd" van klanten is in deze winkels veel langer, zegt Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit. "Bij de Blokker kopen klanten vaak maar één product en rekenen dan snel af."

Veel van de huishoudartikelen die Blokker aanbiedt, zijn ook online te koop bij bol.com of Coolblue. "En daar komt veel meer gemak bij kijken," zegt Molenaar. Blokker is te laat begonnen met een eigen webshop. De keten heeft "echt de boot gemist met e-commerce", aldus hbo-docent Eva Rutten.

Intertoys

Blokker mist volgens marktkenners ook een duidelijk imago. Het is niet duidelijk waar de winkel voor staat. Rutten vindt dat Blokker iets toegankelijks zou moeten zijn. "Iets van de buurt."

Eerder probeerde Mirage Retail Group al om Intertoys, een ander dochterbedrijf, te verkopen. Zonder succes. "Dat was wel echt jammer," zegt Rutten. "Die verkoop had op korte termijn een geldimpuls kunnen geven aan Blokker."

En als het al niet lukte om het winstgevende Intertoys te verkopen, dan zal het met het verlieslijdende Blokker helemaal moeilijk worden, denkt Zwijnenburg.