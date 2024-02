Voormalig wereldkampioen windsurfen De Geus stopt na mislopen Spelen

Zowel Lilian als haar tweelingzus Esther had van haar achtste tot achttiende fanatiek gevoetbald. Ze waren zelfs jeugdinternational. Tijdens een vakantie in Italië kwam De Geus in aanraking met het windsurfen en dat was meteen raak.

De Geus vertelt dat ze de laatste jaren zowel fysiek als mentaal voor grote uitdagingen stond. "Ik ben de uitdaging aangegaan maar helaas is het niet gelukt om me te kwalificeren voor Parijs. Door een tekort aan tijd in deze campagne, merkte ik al snel dat het een race tegen de klok ging worden. Een race die ik helaas niet heb weten te winnen."

Haar grootste concurrente in de WK-stand, Sara Wennekes, stond ver boven haar in het klassement.

Windsurfster Lilian de Geus heeft besloten haar surfplank op te bergen. De 32-jarige De Geus werd drie keer wereldkampioen in de RS:X-klasse (2018, 2020 en 2021) en Europees kampioen in 2019. Twee keer vertegenwoordigde ze Nederland op de Olympische Spelen, met een vierde plek als haar beste resultaat.

Een samenvatting van de medalrace bij de WK RS:X voor vrouwen in Aarhus. Lilian de Geus was al zeker van de wereldtitel. - NOS

Ze stortte zich op de sport en in 2013 werd De Geus opgenomen in de Nederlandse kernploeg, met als doel zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dat lukte en ze werd vierde. "Na Rio merkte ik dat ik uit elke training echt alles wilde halen", vertelde De Geus een aantal jaren later.

"Ik heb echt knetterhard gewerkt en het was echt geweldig om de eerste keer wereldkampioen te worden." Ze wist echter nooit een medaille te winnen op de Spelen.

Het mislopen van een medaille is haar altijd bijgebleven. "Met een vierde en een vijfde plek op de Olympische Spelen is het niet gelukt de gedroomde medaille te halen. Ik was zo dichtbij, één punt."

Een nieuwe sport

"Je moet nieuwe dingen leren, een nieuw spelletje. Eigenlijk is het een heel nieuwe sport", zei De Geus een paar weken geleden over de overstap van de RS:X-klasse naar de iQfoil, de klasse die komende zomer debuteert bij de Spelen.

De surfplank die bij de RS:X-klasse over het water gleed, zweeft bij iQ-foil een stuk boven het water. De Geus: "Die overstap is zo makkelijk nog niet. Het is te vergelijken met wielrennen en BMX, ook twee totaal verschillende sporten."

En uiteindelijk lukte het de voormalig wereldkampioene niet om zich te kwalificeren. Desondanks is de surfer trots op haar prestaties met de wereldtitels als "hoogtepunten."