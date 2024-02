Nederlandse hockeyers hebben het lastig, maar winnen weer in Pro League

De Nederlandse hockeyers hebben hun zesde overwinning in de Pro League behaald. In Rourkela versloeg het team van coach Jeroen Delmee donderdagmiddag Spanje met 4-3.

Spanje, getraind voor Max Caldas (voormalig bondscoach van Nederland), kwam al na twee minuten op voorsprong via Borja Lacalle, die van dichtbij scoorde.

Daarna domineerde Nederland. Jip Janssen (via een strafbal) en Thierry Brinkman (met een tip-in) zorgden in het eerste kwart voor de voorsprong. Oranje breidde de voorsprong verder uit via de tweede goal van Janssen (uit een rake strafcorner) en Guus Jansen met zijn eerste voor Nederland.

Oranje zakte vervolgens weer in, waar Spanje van wist te profiteren met doelpunten van Pol Cabré-Verdiel en José Basterra.

Na de 4-3 hield Oranje tamelijk eenvoudig stand.

Nederland blijft fier bovenaan staan in de poule. Nummer twee Australië volgt op vijf punten achterstand.