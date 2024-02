China gaat weer panda's sturen naar Amerika

China gaat weer panda's naar de Verenigde Staten sturen. Dat kan duiden op verbeterende diplomatieke banden tussen de twee grootmachten. De panda's gaan naar de Californische stad San Diego en mogelijk ook naar Washington.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei op een persconferentie dat "belangrijke Chinese instellingen" overeenkomsten hebben getekend met dierentuinen in San Diego.

China leent sinds de jaren 50 reuzenpanda's uit aan verschillende landen. Het is een manier voor Chinese machthebbers om de banden met hun handelspartners te versterken. Ook hoopt het land dat daarmee meer panda's geboren worden: de reuzenpanda is een bedreigde diersoort.

De laatste twee jaar trok China vaker panda's terug uit de Verenigde Staten. In april vorig jaar keerde een panda uit de Amerikaanse stad Memphis terug naar China, nadat in Chinese media was rondgegaan dat ze daar werd mishandeld. Toen in november vorig jaar het leasecontract van de dierentuin in Washington afliep, moesten nog drie reuzenpanda's terug over de Stille Oceaan. Alleen in Zoo Atlanta, in de staat Georgia, bleven vier panda's over. Ook het contract van deze dierentuin loopt dit jaar af: dan moeten de laatste panda's die nu in Amerika zijn ook terug.

Dat zou betekenen dat de VS, voor het eerst in vijftig jaar, geen panda's meer zou hebben. In 1972 kreeg de Amerikaanse toenmalige president Richard Nixon, tijdens een historisch bezoek aan China tijdens de Koude Oorlog, voor het eerst drie panda's mee naar huis.

Pandadiplomatie

In november dineerden de Amerikaanse president Biden en de Chinese president Xi Jinping. Dat was de kiem van de nieuwe panda-deal. Xi beschreef panda's toen als "afgevaardigden van vriendschap tussen het Amerikaanse en Chinese volk" en zei dat Peking klaar was om de zogenoemde "pandadiplomatie" met Amerika voort te zetten.

"We kijken ernaar uit om opnieuw samen te werken om de reuzenpanda te beschermen met relevante landen" zei de woordvoerder van het Chinese ministerie vandaag op de persconferentie. "Dat zal de vriendschap tussen het Amerikaanse en Chinese volk bevorderen."

Het afgelopen jaar waren er spanningen tussen China en de Verenigde Staten over handel, spionage en regionale conflicten. Leiders van beide landen hebben de afgelopen maanden meerdere gespreksrondes gehad om de spanningen te verlichten.