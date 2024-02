Vanavond code oranje in alle provincies behalve Limburg door storm Louis

Het KNMI heeft voor vanavond voor elf provincies code oranje afgegeven vanwege storm Louis. Vooral aan de kust worden harde windstoten verwacht. Code oranje gaat om 19.00 uur in Zeeland in en later volgen de andere provincies. Alleen in Limburg blijft het code geel.

Vanavond kunnen zeer zware windstoten optreden. Ook komen er onweersbuien voor. Langs de kust, boven het IJsselmeer en boven het Waddengebied worden windstoten van meer dan 120 kilometer per uur verwacht. Boven land kan de windsnelheid oplopen tot meer dan 100 kilometer per uur.

Met code oranje waarschuwt het KNMI voor "gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of overlast". Later vanavond neemt vanuit het westen de wind geleidelijk in kracht af.