Spyware gevonden op telefoons Europese parlementariërs

Het Europees Parlement laat de telefoons van de leden van de defensie- en veiligheidscommissie extra controleren. Aanleiding is de vondst van spyware op toestellen van twee commissieleden.

De ontdekking werd aanvankelijk gemeld door Politico en is inmiddels aan diverse media bevestigd door een woordvoerder van het Europees Parlement. Volgens de woordvoerder werden "sporen" van spyware gevonden bij een reguliere controle. Dat soort controles vindt plaats sinds het voorjaar van 2022.

Er is niet bekendgemaakt bij welke commissieleden de schadelijke software is gevonden, maar volgens De Morgen gaat het om onder anderen voorzitter Nathalie Loiseau. In een recent interview onthulde ze dat haar apparaat besmet was met de Israëlische spyware Pegasus.

De commissieleden worden nu in een e-mail opgeroepen om hun telefoons in te leveren. De IT-dienst van het Europees Parlement zal de toestellen controleren op spyware. Dat gebeurt met een speciaal systeem dat vorig jaar werd opgezet.