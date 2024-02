Kroos (34) keert na tweeënhalf jaar terug in Duits elftal

Kroos speelde 106 interlands en werd in 2014 wereldkampioen met Duitsland.

De voormalig speler van Bayer 04 Leverkusen en Bayern München beëindigde zijn interlandloopbaan in 2021 na de verloren achtste finale op het EK tegen Engeland (2-0). Nu keert hij dus weer terug.

"Ik ben gevraagd, heb er zin en weet dat er op het EK veel meer mogelijk is dan de meesten geloven op dit moment", schrijft Kroos op sociale media.

Dit jaar wordt het EK in Duitsland gehouden. Het gastland kent een moeilijke aanloop naar dat toernooi. Meerdere wedstrijden gingen verloren en bondscoach Hansi Flick werd in september ontslagen. Julian Nagelsmann is sinds oktober de bondscoach.

Het EK begint op 14 juni. Precies een maand later is de finale. Duitsland zit in de groep bij Schotland, Hongarije en Zwitserland.