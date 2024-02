Nog een verdachte (15) opgepakt voor fatale schietpartij Purmerend

De politie heeft een 15-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij bij station Purmerend vorige week maandag. Het is de vierde verdachte die is aangehouden in de zaak.

De jongen werd gistermiddag opgepakt en mag op dit moment alleen contact met zijn advocaat hebben, laat de politie weten.

De mogelijke aanleiding van het schietincident op de avond van 12 februari was een conflict tussen jongeren. Een 19-jarige man uit Purmerend raakte zwaargewond en overleed 's nachts in het ziekenhuis. Een andere man van 19 jaar raakte ook zwaargewond, hij ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.

De dag na de schietpartij werd al een 16-jarige jongen uit Purmerend aangehouden in verband met het schietincident. Hij zit nog steeds vast. De dag daarna hield de politie nog eens twee verdachten aan, onder wie een 18-jarige man uit Amsterdam die ook nog vastzit. De andere arrestant, een 16-jarige jongen uit Purmerend, is inmiddels weer op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte in het onderzoek, schrijft NH.