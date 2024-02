Voormalig hockeyinternational Fleur van Dooren (35) overleden

Voormalig hockeyinternational Fleur van Dooren is op 35-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Hockey Club Rotterdam, waar ze lange tijd speelde.

De Rotterdamse hockeyclub laat weten dat Van Dooren "in het bijzijn van haar vader en zus is overleden na een acht jaar durende strijd tegen haar depressie".

Van Dooren hockeyde twaalf jaar lang in de hoofdklasse. Het grootste deel van haar carrière speelde ze bij HC Rotterdam, één jaar stond ze onder contract bij Pinoké.

Tweevoudig international

Ze kwam twee keer uit voor het Nederlands team. Van Dooren maakte op 21 mei 2008 haar interlanddebuut in een met 0-1 verloren duel met Japan in de Champions Trophy. In datzelfde toernooi speelde ze ook mee in de halve finale tegen Australië (2-1).

Met Jong Oranje werd ze in 2009 wereldkampioen. "Maar ondanks al die geweldige ervaringen maakte het tophockey haar niet gelukkig", aldus haar vader. Ze nam afscheid van Jong Oranje en begon aan een carrière als jurist. Ook schreef ze haar eigen muziek.

"Een donkere periode volgde", schrijft HC Rotterdam. "Het verlies van haar moeder viel haar zwaar. Hockeyen ging niet meer. In de afgelopen jaren heeft Fleur er alles aan gedaan om te proberen haar depressie de baas te worden."