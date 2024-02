Vanavond op tv: De Nederlandse wapenindustrie • Militair historicus over de oorlog in Oekraïne • Wirwar aan regels isolatiesubsidie

Hoe staat de Nederlandse wapenindustrie er voor?

De Europese defensie- en veiligheidsindustrie is te gefragmenteerd en te afhankelijk van de Verenigde Staten, stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken in een rapport. We zoomen in onze uitzending in op de Nederlandse wapenindustrie: hoe staat die ervoor?

Onlangs maakten we deze reportage over in hoeverre Nederland en de rest van Europa voorbereid zijn op een oorlog: