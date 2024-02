Vanavond op tv: De Nederlandse wapenindustrie • Militair historicus over de oorlog in Oekraïne

Hoe staat de Nederlandse wapenindustrie er voor? De Europese defensie- en veiligheidsindustrie is te gefragmenteerd en te afhankelijk van de Verenigde Staten, stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken in een rapport. We zoomen in onze uitzending in op de Nederlandse wapenindustrie: hoe staat die ervoor? Onlangs maakten we deze reportage over in hoeverre Nederland en de rest van Europa voorbereid zijn op een oorlog:

Militair historicus: 'Ik denk dat Poetin niet wist waar hij aan begon' We hebben een uitgebreid interview met de gerenommeerde militair historicus Sir Lawrence Freedman over de oorlog in Oekraïne. Volgens hem lijkt die op veel punten op vorige oorlogen. Hij stelt bijvoorbeeld dat de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne op eenzelfde manier onderschatte, als Adolf Hitler de Sovjet-Unie.