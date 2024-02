Steeds meer zeehonden raken verstrikt, Pieterburen maakt zich zorgen

Zeehondencentrum Pieterburen maakt zich zorgen over de toename van het aantal zeehonden dat verstrikt raakt in bijvoorbeeld netten. Sinds begin dit jaar gebeurde dat al twaalf keer: drie keer zo vaak als in dezelfde periode de afgelopen jaren. Vanochtend werd op Vlieland opnieuw een zeehond bevrijd door een zeehondenwachter. Dat zijn speciaal getrainde professionals of vrijwilligers. Eerder deze week werd ook op Ameland een verstrikte zeehond gevonden. De jonge grijze zeehond sleepte een net met zich mee dat groter was dan het dier zelf, schrijft RTV Noord. Beide dieren raakten niet ernstig gewond en konden na het lossnijden direct vrijgelaten worden in zee. De verstrikte zeehond op Vlieland was de derde in drie dagen, zegt een woordvoerder van Pieterburen. "Enerzijds is het een momentopname, anderzijds is het wel heel tekenend voor de start van het jaar." De verstrikte zeehond op Ameland kon snel weer worden vrijgelaten in zee:

Zeehondenwatchers troffen in Ameland een jonge grijze zeehond aan met een net om z'n nek. "We zien het drie keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar," zegt Sander van Dijk van Zeehondencentrum Pieterburen. - NOS