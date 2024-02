'Ook president Biden steunt kandidatuur Rutte als NAVO-topman'

De Amerikaanse president Biden staat achter de kandidatuur van demissionair premier Rutte om de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO te worden. Dat heeft een niet nader genoemde hoge Amerikaanse ambtenaar laten weten aan persbureau Reuters.

Ook de Britse regering steunt Rutte als nieuwe NAVO-topman, zo meldde het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken vanochtend.

Gisteren meldde Politico al op basis van bronnen in verschillende regeringen dat Rutte de steun had verworven van twee derde van de NAVO-lidstaten, ten minste twintig landen.

Ruttes naam gonst al maanden rond als grote kanshebber voor het leiderschap van het bondgenootschap. "Ik denk dat Mark Rutte een heel goede kans maakt om benoemd te worden", zo zei Jaap de Hoop Scheffer gisteren tegen Nieuwsuur. Hij was de laatste Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO, van 2004 tot 2009. "Er is een grote, belangrijke groep landen die Ruttes kandidatuur steunt en ik denk dat we de beslissing eerder eerder dan later kunnen verwachten."