Ook Duitsland en VS voor Rutte als NAVO-chef, Roemenië komt met tegenkandidaat

Vandaag kwam ook de steun van Frankrijk naar buiten, evenals die van de Britten. Gisteren meldde Politico al op basis van bronnen in verschillende regeringen dat Rutte de steun had verworven van twee derde van de NAVO-lidstaten, ten minste twintig landen.

Het is geen geheim dat lidstaten in het oosten van het bondgenootschap vinden dat zij aan de beurt zijn om een secretaris-generaal van de NAVO te leveren. Omdat zij leven met Rusland als buurman, weten zij beter dan andere leden hoe om te gaan met president Poetin, is de gedachte."

Het is nog lastig te zeggen of het Roemeense protest roet in het eten gooit voor Rutte. Als je zulke grote bondgenoten al over de streep hebt, wordt het lastig voor een Roemeense kandidaat. Wel duidelijk is dat de oostelijke landen niet zomaar akkoord gaan met de benoeming van de Nederlander.

Deze maand pleitte president Iohannis openlijk voor meer geografische diversiteit voor Europese topfuncties. Hij noemde het een fout dat er na de Europese Parlementsverkiezingen in 2019 niet of nauwelijks benoemingen gingen naar functionarissen uit Oost- en Centraal-Europa. "Dat is volgens mij een reden waarom veel Oost-Europeanen zich achtergesteld voelen."

Er is geen officieel proces om een nieuwe NAVO-chef te kiezen: deze procedure gebeurt achter gesloten deuren. Wel moeten uiteindelijk alle lidstaten met een kandidaat akkoord gaan. Zonder unanimiteit is er geen benoeming mogelijk. Gisteren kwam naar buiten dat twintig van de 31 leden van de NAVO inmiddels achter Rutte zouden staan.

Het militaire bondgenootschap wordt nu nog geleid door Jens Stoltenberg. De Noor is in 2014 aangetreden als NAVO-chef. Hij stopt in oktober, dat is het moment waarop zijn opvolger het stokje overneemt.

Ruttes naam gonst al maanden rond als grote kanshebber voor het leiderschap van het bondgenootschap. "Ik denk dat Mark Rutte een heel goede kans maakt om benoemd te worden", zo zei Jaap de Hoop Scheffer gisteren tegen Nieuwsuur.

4 april

Als mogelijke benoemingsdatum noemde De Hoop Scheffer 4 april. Dat is de dag dat de NAVO 75 jaar bestaat. De ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten komen dan bijeen.

De Hoop Scheffer was de laatste Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO, van 2004 tot 2009. "Er is een grote, belangrijke groep landen die Ruttes kandidatuur steunt en ik denk dat we de beslissing eerder eerder dan later kunnen verwachten."