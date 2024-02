Ook Duitsland en VS steunen Rutte, benoeming als NAVO-chef lijkt aanstaande

Ruttes naam gonst al maanden rond als grote kanshebber voor het leiderschap van het bondgenootschap. "Ik denk dat Mark Rutte een heel goede kans maakt om benoemd te worden", zo zei Jaap de Hoop Scheffer gisteren tegen Nieuwsuur . Hij was de laatste Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO, van 2004 tot 2009. "Er is een grote, belangrijke groep landen die Ruttes kandidatuur steunt en ik denk dat we de beslissing eerder eerder dan later kunnen verwachten."

Vandaag kwam ook de steun van Frankrijk naar buiten, evenals die van de Britten. Gisteren meldde Politico al op basis van bronnen in verschillende regeringen dat Rutte de steun had verworven van twee derde van de NAVO-lidstaten, ten minste twintig landen.

De Duitse bondskanselier Scholz sprak in de loop van de middag zijn steun uit voor Rutte. Eerder op de dag werd duidelijk dat de demissionaire premier van Nederland ook op de steun van de Amerikaanse president Biden kan rekenen. Een hoge Amerikaanse ambtenaar had dat laten weten aan persbureau Reuters.

EU-correspondent Kysia Hekster:

"Er ontstaat langzaam maar zeker een dynamiek waarin het bijna onvermijdelijk lijkt dat Mark Rutte de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO wordt. Dat Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, de belangrijkste landen binnen het bondgenootschap, op één dag allemaal naar buiten brengen dat ze hem steunen, is eerder een bewuste strategie dan toeval.

Wat we nu zien, is wel heel erg het tegenovergestelde van de stille diplomatie die je misschien zou verwachten in zo'n proces. Gisteren kwam ook al naar buiten dat twintig van de 31 leden van de NAVO inmiddels achter Rutte zouden staan. Maar uiteindelijk moeten álle landen akkoord gaan. Door dit soort informatie te lekken, worden landen die Rutte binnenskamers nog geen groen licht gegeven hebben onder druk gezet om dat alsnog te doen.

Voor die landen wordt het op deze manier steeds ingewikkelder om nog nee te zeggen, want het is diplomatiek vernederend om publiekelijk bakzeil te halen als de grote spelers allemaal al hebben laten weten Rutte te willen. Op deze manier wordt Ruttes benoeming vanzelf een feit, is wellicht de gedachte."